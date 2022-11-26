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Гол Капризова не помог «Миннесоте» обыграть «Торонто» в матче НХЛ

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«Миннесота Уайлд» на своём льду потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс».

Игра в Сент-Поле завершилась со счётом 4:3 в пользу канадской команды.

В составе «Уайлд» шайбы забросили Кирилл Капризов (12-я минута), Мэтт Болди (23-я), Матс Цуккарелло (57-я). У «Лифс» отличились Митчелл Марнер (4-я), Зак Астон-Риз (14-я), Калле Йернкрок (31-я), Вильям Нюландер (54-я).

«Миннесота» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торонто» располагается на третьей позиции на Востоке.

Накануне Александр Овечкин поздравил своего соотечественника Евгения Малкина из «Питтсбург Пингвинз» с новым достижением в НХЛ.

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