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Овечкин поздравил Малкина с его 1000-м матчем в НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил своего соотечественника Евгения Малкина из «Питтсбург Пингвинз» с новым достижением в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин поздравил Малкина с его 1000-м матчем в НХЛ
  • AP
  • © Gene J. Puskar

«Ты сыграл 1000 матчей за одну команду, это круто. Хочу пожелать удачи тебе и твоей семье. Увидимся на льду», — сказал Овечкин в видеоролике с церемонии.

В нынешнем сезоне лиги Малкин провёл 19 матчей, в которых набрал 19 (7 + 12) очков.

Напомним, что Малкин и Овечкин — единственные два первых номера одного драфта, сыгравшие 1000 матчей за команды, которые их выбрали.

Ранее Малкин заявил, что последние три дня плачет ежедневно.

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