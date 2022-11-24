Овечкин поздравил Малкина с его 1000-м матчем в НХЛ
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«Ты сыграл 1000 матчей за одну команду, это круто. Хочу пожелать удачи тебе и твоей семье. Увидимся на льду», — сказал Овечкин в видеоролике с церемонии.
В нынешнем сезоне лиги Малкин провёл 19 матчей, в которых набрал 19 (7 + 12) очков.
Напомним, что Малкин и Овечкин — единственные два первых номера одного драфта, сыгравшие 1000 матчей за команды, которые их выбрали.
Ранее Малкин заявил, что последние три дня плачет ежедневно.