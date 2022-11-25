Экс-фигуристка Тараканова рассказала, что мечтала выступить на Олимпиаде после перелома ноги

Бывшая российская фигуристка Анастасия Тараканова призналась, что мечта выступить на Олимпиаде у неё осталась даже после перелома ноги.

«Нужна была операция, но в России никто не брался, а сделать её за границей не было финансовой возможности. Хотелось хоть как‑то продержаться и ещё покататься. Может быть, выступить на Олимпиаде за другую страну», — цитирует Тараканову «Матч ТВ».

По её словам, врачи говорили, что операция на ноге могла и не помочь, поэтому можно было забыть о спорте.

Тараканова объявила о завершении карьеры по предписанию докторов в возрасте 17 лет. Последними тренерами спортсменки были Ксения Иванова и Адьян Питкеев.

Тараканова является победительницей этапов юниорской серии Гран-при и бронзовым призёром финала Гран-при сезона-2017/18 среди юниоров.

Ранее фигурист Марк Кондратюк высказался о травме после третьего места на пятом этапе Гран-при России в Самаре.