Три фигуристки-юниорки заявили четверные прыжки на этап Гран-при России в Перми
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В программе Марии Гордеевой заявлено два четверных прыжка — тулуп и сальхов. Камилла Нелюбова планирует исполнить четверной лутц, Таисия Коробицина — четверной тулуп, а Алиса Юрова — тройной аксель, сообщает РИА Новости.
Напомним, что по итогам короткой программы лидирует ученица академии «Ангелы Плющенко» Алиса Юрова, набравшая 65,74 балла.
Ранее продюсер и хореограф Илья Авербух высказался о конкуренции на этапе Гран-при России в Перми.