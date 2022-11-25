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Три фигуристки-юниорки заявили четверные прыжки на этап Гран-при России в Перми

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Три фигуристки заявили четверные прыжки в произвольной программе на шестом этапе Гран-при России в Перми.
Три фигуристки-юниорки заявили четверные прыжки на этап Гран-при России в Перми
  • Gettyimages.ru
  • © w-ings

В программе Марии Гордеевой заявлено два четверных прыжка — тулуп и сальхов. Камилла Нелюбова планирует исполнить четверной лутц, Таисия Коробицина — четверной тулуп, а Алиса Юрова — тройной аксель, сообщает РИА Новости.

Напомним, что по итогам короткой программы лидирует ученица академии «Ангелы Плющенко» Алиса Юрова, набравшая 65,74 балла.

Ранее продюсер и хореограф Илья Авербух высказался о конкуренции на этапе Гран-при России в Перми.

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