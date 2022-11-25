Авербух заявил, что травма Петросян не делает Туктамышеву безоговорочным фаворитом
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«Не сказал бы, что травма Аделии сразу делает Туктамышеву безоговорочным фаворитом. Конкуренция всё равно остаётся высокой. Но это, безусловно, потеря одной из претенденток на золото», — цитирует Авербуха «Матч ТВ».
24 ноября стало известно, что Петросян не примет участие в шестом этапе Гран-при в Перми из-за травмы. Петросян тренируется под руководством Этери Тутберидзе. В нынешнем сезоне она одержала победу на третьем этапе Гран-при России в Сочи.
Туктамышева выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва (230,56), третьей стала Софья Акатьева (225,37).
Ранее Туктамышева рассказала, как протекает процесс подготовки четверных прыжков.