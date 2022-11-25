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Туктамышева — о четверном: я не такой человек, который будет по приказу что-то выполнять

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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, как протекает процесс подготовки четверных прыжков.
Туктамышева — о четверном: я не такой человек, который будет по приказу что-то выполнять
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Если я готова ментально к прыжку, то я могу его «натренировывать» постоянно, каждый день. Сейчас я рада, что этот барьер потихонечку перебарывается. Потому что заставлять меня что-то делать, когда я к этому не готова, очень сложно. Я не такой человек, который будет по приказу что-то выполнять», — цитируют Туктамышеву «Аргументы и факты».

25-летняя спортсменка выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва (230,56), третьей стала Софья Акатьева (225,37).

Ранее Туктамышева рассказала, что ей помогает отвлечься от фигурного катания.

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