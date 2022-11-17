Туктамышева призналась, что PlayStation помогает ей отвлечься от фигурного катания

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала, что ей помогает отвлечься от фигурного катания.

«PlayStation — есть одна игра, которую люблю, она прекрасно помогает. Плюс фильмы, сериалы и времяпрепровождение с близкими прекрасно отвлекают, поднимают настроение», — цитируют Туктамышеву «Известия».

25-летняя спортсменка выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва (230,56), третьей стала Софья Акатьева (225,37).

Ранее Туктамышева заявила, что не считает победу на ЧР-2022 главной целью.