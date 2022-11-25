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Кавазашвили считает Неймара симулянтом, не достигшим уровня Пеле

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о травме нападающего сборной Бразилии Неймара.
Кавазашвили считает Неймара симулянтом, не достигшим уровня Пеле
  • AP
  • © Natacha Pisarenko

«Несмотря на то, что Неймар талантливый мальчик, он не стал ни Пеле, ни Роналдиньо, ни Месси. Да, талант, но у него вся игра основана на симуляции. Он всё время падает, всё время просит судей, чтобы они обратили внимание, что его бьют», — цитирует Кавазашвили РИА Новости.

Форвард повредил голеностоп правой ноги после подката футболиста сербской сборной Николы Миленковича. Встреча проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 2:0.

Ранее Неймар отреагировал на победу своей команды над Сербией в первом туре чемпионата мира в Катаре.

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