Кавазашвили считает Неймара симулянтом, не достигшим уровня Пеле

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о травме нападающего сборной Бразилии Неймара.

«Несмотря на то, что Неймар талантливый мальчик, он не стал ни Пеле, ни Роналдиньо, ни Месси. Да, талант, но у него вся игра основана на симуляции. Он всё время падает, всё время просит судей, чтобы они обратили внимание, что его бьют», — цитирует Кавазашвили РИА Новости.

Форвард повредил голеностоп правой ноги после подката футболиста сербской сборной Николы Миленковича. Встреча проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 2:0.

Ранее Неймар отреагировал на победу своей команды над Сербией в первом туре чемпионата мира в Катаре.