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Адесанья о возможном реванше с Перейрой: я хочу устроить кровавую баню

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Новозеландский боец UFC Исраэль Адесанья высказался о возможном реванше с бразильцем Алексом Перейрой.
Адесанья о возможном реванше с Перейрой: я хочу устроить кровавую баню
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Я в восторге от этой главы, и мне нравится, как развивается эта история. Перейра будет истекать кровью, это станет для него финалом. В этой главе нашего противостояния я хочу устроить кровавую баню», — цитирует Адесанью MMAWeekly.

Поединок проходил в ночь с 12 на 13 ноября на арене «Медисон-сквер-гарден» и завершился победой бразильца нокаутом в пятом раунде.

Перейра стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

На счету Перейры семь побед и одно поражение в восьми боях в MMA. У Адесаньи 23 победы и два поражения в 25 поединках.

Ранее Адесанья был задержан в аэропорту Нью-Йорка (США) из-за подарка поклонника.

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