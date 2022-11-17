Адесанью задержали в аэропорту Нью-Йорка из-за металлического кастета

Новозеландский боец UFC Исраэль Адесанья был задержан в аэропорту Нью-Йорка (США) из-за подарка поклонника.

«Когда кастет обнаружили, Исраэль быстро от него избавился и сотрудничал с властями. Он подчинился требованиям, дело было закрыто, он отправился домой», — цитирует менеджера Тима Симпсона MMA Fighting.

Напомним, что Адесанья потерпел поражение от Алекса Перейры в главном поединке на турнире UFC 281 в Нью-Йорке за титул чемпиона в среднем весе.

Таким образом, бразилец стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

Ранее Перейра прокомментировал победу над Адесаньей на турнире UFC 281 в Нью-Йорке.