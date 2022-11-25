В ЦСКА сообщили, что Гайч сможет помочь команде в матче Кубка России с «Сочи»
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Об этом сообщила пресс-служба армейцев в своём Telegram-канале.
Футболист пропустил матч группового этапа Кубка России с «Уралом» (0:0, по пенальти — 4:5) из-за признаков вирусной инфекции.
Встреча армейцев с «Сочи» состоится 26 ноября на стадионе «Фишт» в 16:00 по мск.
Ранее сообщалось, что арбитр Владимир Москалёв заменит Сергея Карасёва на матче между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в последнем туре группового этапа Кубка России.