В ЦСКА сообщили, что Гайч сможет помочь команде в матче Кубка России с «Сочи»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч примет участие в заключительном матче группового этапа «Пути РПЛ» Кубка России с «Сочи».

Об этом сообщила пресс-служба армейцев в своём Telegram-канале.

Футболист пропустил матч группового этапа Кубка России с «Уралом» (0:0, по пенальти — 4:5) из-за признаков вирусной инфекции.

Встреча армейцев с «Сочи» состоится 26 ноября на стадионе «Фишт» в 16:00 по мск.

Ранее сообщалось, что арбитр Владимир Москалёв заменит Сергея Карасёва на матче между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в последнем туре группового этапа Кубка России.