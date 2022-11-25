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В ЦСКА сообщили, что Гайч сможет помочь команде в матче Кубка России с «Сочи»

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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч примет участие в заключительном матче группового этапа «Пути РПЛ» Кубка России с «Сочи».
В ЦСКА сообщили, что Гайч сможет помочь команде в матче Кубка России с «Сочи»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Об этом сообщила пресс-служба армейцев в своём Telegram-канале.

Футболист пропустил матч группового этапа Кубка России с «Уралом» (0:0, по пенальти — 4:5) из-за признаков вирусной инфекции.

Встреча армейцев с «Сочи» состоится 26 ноября на стадионе «Фишт» в 16:00 по мск.

Ранее сообщалось, что арбитр Владимир Москалёв заменит Сергея Карасёва на матче между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в последнем туре группового этапа Кубка России.

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