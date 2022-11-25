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В матче Первой лиги впервые будут использовать систему VAR

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Матч 20-го тура Первой лиги между «Арсеналом» и «Балтикой» пройдёт с системой VAR.
В матче Первой лиги впервые будут использовать систему VAR

«С 20-го тура в тестовом режиме VAR будет работать на матчах Первой лиги. Шесть российских арбитров получили лицензии ФИФА для работы с VAR. Судей достаточно, чтобы справиться с возросшим количеством матчей», — цитирует генерального секретаря РФС Максима Митрофанова пресс-служба союза.

Встреча «Арсенала» и «Балтики» состоится 25 ноября в Туле на стадионе «Арсенал». Начало матча — в 19:00 мск.

Ранее cтал известен список арбитров на матчи шестого тура группового этапа Кубка России по футболу.

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