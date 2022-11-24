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Карасёв рассудит матч Кубка России по футболу «Зенит» — «Спартак»

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Стал известен список арбитров на матчи шестого тура группового этапа Кубка России по футболу.
Карасёв рассудит матч Кубка России по футболу «Зенит» — «Спартак»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым назначена на игру петербургского «Зенита» с московским «Спартаком» в Санкт-Петербурге 27 ноября, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Помогать Карасёву будут судьи на линиях Максим Коновал и Адлан Хатуев. Резервный арбитр — Константин Аверьянов, VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Максим Гаврилин, инспектор — Александр Гончар.

На матче «Торпедо» — «Урал» будет работать Ян Бобровский, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков.

«Сочи» — ЦСКА: Алексей Амелин, ассистенты — Андрей Веретешкин, Дмитрий Жвакин.

«Локомотив» — «Пари НН»: Сергей Иванов, ассистенты — Роман Усачёв, Андрей Образко.

«Краснодар» — «Химки»: Рафаэль Шафеев, ассистенты — Варанцо Петросян, Рустам Мухтаров.

«Крылья Советов» — «Факел»: Иван Сиденков, ассистенты — Алексей Воронцов, Антон Кобзев.

«Ростов» — «Ахмат»: Роман Сафьян, ассистенты — Валерий Данченко, Дмитрий Чельцов.

«Динамо» — «Оренбург»: Павел Кукуян, ассистенты — Алексей Лунёв, Александр Кудрявцев.

«Спартак» с 12 очками лидирует в группе В. Далее в таблице расположились самарские «Крылья Советов» (девять), «Зенит» (девять), воронежский «Факел» (ноль). 

Ранее сообщалось, что Карасёв назначен главным арбитром матча «Краснодар» — «Локомотив».

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