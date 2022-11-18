Карасёв назначен главным арбитром матча «Краснодар» — «Локомотив»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи пятого тура группового этапа Кубка России по футболу.

Встречу между «Краснодаром» и «Локомотивом» обслужит бригада арбитра Сергея Карасёва.

Ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Владимир Миневич. Резервный рефери — Сергей Цыганок; VAR — Артём Любимов; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Андрей Бутенко.

Игра состоится 23 ноября в Краснодаре и начнётся в 20:00 по мск.

Все назначения на матчи пятого тура Кубка России можно посмотреть на сайте Российского футбольного союза.

Ранее Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» и сборной России Дмитрия Баринова заявил, что московский клуб не предлагал его клиенту новый контракт.