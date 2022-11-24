Хлусевич — о запрете мата в «Спартаке»: никаких проблем нет

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, как в команде отреагировали на запрет в использовании нецензурных слов.

«Запрет мата был — это правда. Но не помню, чем это всё закончилось. Я не скажу, что у нас кто-то прямо сильно «сапожничает». Поэтому никаких проблем нет», — цитирует Хлусевича «Чемпионат».

«Спартак» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 42 очками.

Игра шестого тура Кубка России между командами пройдёт 27 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16:00 мск.

Ранее стал известен список арбитров на матчи шестого тура группового этапа Кубка России по футболу.