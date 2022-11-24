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Умер член Зала хоккейной славы Сальминг

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Бывший защитник «Торонто Мейпл Лифс» скончался в возрасте 71 года.
Умер член Зала хоккейной славы Сальминг
  • Legion-Media

В августе Сальминг объявил, что у него диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС), сообщает TSN.

Шведский хоккеист подписал контракт с «Торонто» в 1973 году и играл за клуб 16 сезонов. На его счету 1148 матчей и (150+637) 787 очков. Он также провёл один сезон в «Детройт Ред Уингз».

Сальминг является лидером по количеству ассистов за всю историю канадского клуба (620) и четвёртым по количеству набранных очков, а в 1996 году он стал первым игроком из Швеции, который стал членом Зала хоккейной славы.

Ранее сообщалось, что в возрасте 24 лет скончался российский бобслеист Максим Баньков.

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