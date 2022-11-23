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Российский бобслеист умер в 24 года

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В возрасте 24 лет скончался российский бобслеист Максим Баньков.
Российский бобслеист умер в 24 года
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«Тяжёлая болезнь оборвала его жизнь, которая должна была стать долгой, яркой и счастливой. У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны», — передаёт пресс-служба ФБР.

Федерация бобслея России выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

Напомним, что Баньков являлся членом сборной России по бобслею. В настоящий момент российские спортсмены отстранены от международных турниров.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев выразил соболезнования семье Александра Горшкова.

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