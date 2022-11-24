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Якин: сборная Швейцарии показала зрелую игру в матче ЧМ-2022 с Камеруном

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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал победу над Камеруном в стартовом матче групповой стадии чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Якин: сборная Швейцарии показала зрелую игру в матче ЧМ-2022 с Камеруном
  • AP
  • © Luca Bruno

«Может быть, голов было недостаточно. Мы могли бы забить больше мячей. Но в целом наша команда показала зрелую игру», — цитирует Якина Planet Sport.

По его словам, на чемпионатах мира всегда есть некоторая неопределённость, не всё может пойти хорошо с самого начала.

«Но я доволен владением мячом, тем, как мы его преобразовали», — добавил Якин.

В следующем матче швейцарцы встретятся с бразильцами 28 ноября.

Игра первого тура группы G на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:0 в пользу европейской сборной. Победный мяч забил Брил Эмболо (48-я минута).

Швейцария в матче второго тура 28 ноября сыграет с Бразилией (19:00 мск). Камерун в этот же день встретится с Сербией (13:00 мск).

Ранее Александр Тарханов назвал сборную, которая показывает лучший футбол на ЧМ-2022.

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