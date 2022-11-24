Якин: сборная Швейцарии показала зрелую игру в матче ЧМ-2022 с Камеруном
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«Может быть, голов было недостаточно. Мы могли бы забить больше мячей. Но в целом наша команда показала зрелую игру», — цитирует Якина Planet Sport.
По его словам, на чемпионатах мира всегда есть некоторая неопределённость, не всё может пойти хорошо с самого начала.
«Но я доволен владением мячом, тем, как мы его преобразовали», — добавил Якин.
В следующем матче швейцарцы встретятся с бразильцами 28 ноября.
Игра первого тура группы G на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:0 в пользу европейской сборной. Победный мяч забил Брил Эмболо (48-я минута).
Швейцария в матче второго тура 28 ноября сыграет с Бразилией (19:00 мск). Камерун в этот же день встретится с Сербией (13:00 мск).
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