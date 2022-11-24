Мутко похвалил игру сборной Франции в стартовом матче ЧМ-2022

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко высказался об участниках чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Французы очень понравились, больше остальных. Ребята играли с удовольствием, большим наслаждением. Роскошная игра, хорошая команда. Мне кажется, это был один из лучших матчей», — цитирует Мутко «Матч ТВ».

По его мнению, видна работа тренеров у сборной Японии, которая сенсационно переиграла на старте ЧМ-2022 команду Германии (2:1).

«Также выделил бы матч Испании, они вернули свой стиль с контролем мяча, молодой Гави великолепен», — добавил бывший министр спорта России.

При этом Мутко не увидел ничего необычного в поражении Аргентины от Саудовской Аравии (1:2).

«Обычная недооценка соперника. Надеюсь, что аргентинцы соберутся и дальше всё будет в порядке», — сказал спортивный функционер.

ЧМ-2022 стартовал 20 ноября. Турнир завершится 18 декабря. В матче открытия встретились сборные Катара и Эквадора (0:2).

Ранее Мутко заявил, что может посетить финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре.