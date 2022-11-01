Мутко может посетить финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил, что может посетить решающие матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«На самом деле, там мы ведём ряд переговоров. Поэтому не исключаю, что если совпадут у меня возможности деловые и футбольные, то с удовольствием полуфинал и финал посмотрел бы», — цитирует Мутко «Матч ТВ».

ЧМ-2022 стартовал 20 ноября. Турнир завершится 18 декабря. В матче открытия встретились сборные Катара и Эквадора (0:2).

Ранее сообщалось, что Жоаозиньо ждёт тяжёлого матча ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Сербии.