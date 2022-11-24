Жоаозиньо ждёт тяжёлого матча ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Сербии 

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо оценил шансы сборной Бразилии по футболу в стартовом матче групповой стадии чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Сербии.

«Тяжело судить, одержат ли бразильцы победу, ведь матч с такой сильной Сербией будет сложным», — цитирует Жоаозиньо Sport24.

Бразильский хавбек считает Неймара главным лидером сборной.

«Прежде всего хотел бы выделить Неймара. Но все футболисты южноамериканской команды индивидуально хороши. Сегодня им надо показать свою состоятельность на поле», — добавил Жоаозиньо.

Матч Бразилия — Сербия пройдёт 24 ноября. Начало игры — в 22:00 мск.

Напомним, что в группе G также выступают команды Камеруна и Швейцарии.

Ранее сообщалось, что сборная России поддержала Сербию перед стартом ЧМ-2022 в Катаре.