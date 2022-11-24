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РФС запретил «Ростову» регистрировать новых игроков из-за задолженностей клуба

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Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) на очередном заседании ввела дисциплинарные санкции в отношении клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов».
РФС запретил «Ростову» регистрировать новых игроков из-за задолженностей клуба
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

РФС запретил команде Валерия Карпина регистрировать новых игроков, сообщает пресс-служба союза.

Уточняется, что было удовлетворено заявление посредника Joint Industries Limited Partnership о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объёме. «Ростов» обязан выплатить задолженность и штраф по выплате вознаграждения за оказанные услуги.

«Ростов» с 35 очками по итогам 17 туров располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Карпин прокомментировал поражение от «Оренбурга» в матче Кубка России по футболу.

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