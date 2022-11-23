Карпин — о матче с «Оренбургом»: впечатления неоднозначные

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Оренбурга» в матче Кубка России по футболу.

«Впечатления неоднозначные. Не могу выделить сегодня кого-то из игроков. В концовке встречи могли забивать ещё, не повезло. Теперь в последнем матче нужно брать три очка», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

Встреча между «Оренбургом» и «Ростовом» проходила на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 4:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающие Брайан Мансилья и Владимир Сычевой, а также полузащитник Габриэль Флорентин.

У гостей голы на счету хавбеков Хорена Байрамяна и Степана Мельникова. Ещё один мяч в свои ворота забил защитник Виктор Мелёхин.

Таким образом, «Оренбург» набрал восемь очков и поднялся на первое место в турнирной таблице группы C. «Ростов» с шестью очками опустился на последнюю, четвёртую строчку.

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что болельщики оренбургского клуба благодарят команду за динамичный футбол.