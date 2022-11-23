Карпин — о матче с «Оренбургом»: впечатления неоднозначные
- РИА Новости
«Впечатления неоднозначные. Не могу выделить сегодня кого-то из игроков. В концовке встречи могли забивать ещё, не повезло. Теперь в последнем матче нужно брать три очка», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».
Встреча между «Оренбургом» и «Ростовом» проходила на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 4:2.
В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающие Брайан Мансилья и Владимир Сычевой, а также полузащитник Габриэль Флорентин.
У гостей голы на счету хавбеков Хорена Байрамяна и Степана Мельникова. Ещё один мяч в свои ворота забил защитник Виктор Мелёхин.
Таким образом, «Оренбург» набрал восемь очков и поднялся на первое место в турнирной таблице группы C. «Ростов» с шестью очками опустился на последнюю, четвёртую строчку.
Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что болельщики оренбургского клуба благодарят команду за динамичный футбол.