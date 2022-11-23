Президент «Оренбурга»: люди звонят и благодарят, что мы показываем такой открытый футбол

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что болельщики оренбургского клуба благодарят команду за динамичный футбол.

«За матчами «Оренбурга» следить интереснее, чем за чемпионатом мира? Я не буду на такие высоты претендовать. Я буду сравнивать с российским чемпионатом. Клуб это ощущает по тем отзывам, которые доходят до нас из различных регионов: люди звонят и благодарят за то, что мы показываем такой открытый и интересный футбол» — цитирует Еремякина «Чемпионат».

Встреча между «Оренбургом» и «Ростовом» проходила на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 4:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающие Брайан Мансилья и Владимир Сычевой, а также полузащитник Габриэль Флорентин.

У гостей голы на счету хавбеков Хорена Байрамяна и Степана Мельникова. Ещё один мяч в свои ворота забил защитник Виктор Мелёхин.

Таким образом, «Оренбург» набрал восемь очков и поднялся на первое место в турнирной таблице группы C. «Ростов» с шестью очками опустился на последнюю, четвёртую строчку.

Ранее в «Оренбурге» рассказали, что клуб не получал предложений по Сычевому.