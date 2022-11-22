В «Оренбурге» рассказали, что клуб не получал предложений по Сычевому
- РИА Новости
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«Это всё на уровне слухов, никаких официальных предложений не было. Понятно, что цель любого футболиста — попасть в хорошую команду, пойти на повышение, это нормальное явление», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне 26-летний футболист провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, высказался о трансферной стоимости футболиста.