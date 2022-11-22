В «Оренбурге» рассказали, что клуб не получал предложений по Сычевому

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб не получал официальных предложений по нападающему Владимиру Сычевому.

«Это всё на уровне слухов, никаких официальных предложений не было. Понятно, что цель любого футболиста — попасть в хорошую команду, пойти на повышение, это нормальное явление», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, высказался о трансферной стоимости футболиста.