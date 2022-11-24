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Безуглов: запасные игроки ЦСКА на матче с «Уралом» в раздевалке разогревали мышцы

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Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов объяснил нахождение запасных игроков армейского клуба в раздевалке на матче с екатеринбургским «Уралом».
Безуглов: запасные игроки ЦСКА на матче с «Уралом» в раздевалке разогревали мышцы
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Я бы обратил ваше внимание на матч «Урал» — ЦСКА, встреча была при температуре минус десять градусов. Поэтому они были в раздевалке, полноценно разминались, там есть поле небольшое», — цитирует Безуглова ТАСС.

Он подчеркнул, что до матча доктора и тренерский штаб провели исследование, которое показало, что при минусовых температурах возможность спринтовать падает, потому что мышцы остывают.

«Разогреть их нельзя. Поэтому, чтобы игроки не сидели и мёрзли, они были в помещении», — добавил Безуглов.

ЦСКА 22 ноября на выезде потерпел поражение от «Урала» (0:1) по пенальти в матче пятого тура Кубка России.

Ранее главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над ЦСКА в матче группового этапа Кубка России по футболу.

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