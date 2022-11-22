Гончаренко: матч с ЦСКА проходил с преимуществом «Урала»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над столичным ЦСКА в матче группового этапа Кубка России по футболу.

«Во втором тайме игра выровнялась. Может, она даже проходила с нашим преимуществом. В конце концов благодаря прекрасному стадиону мы дотянули до серии пенальти, которую выиграли, и доставили много радости болельщикам», — цитирует Гончаренко пресс-служба «Урала».

Белорусский специалист поблагодарил болельщиков «Урала» за внушительную поддержку в матче с армейским клубом.

«Это было немаловажно. Мы понимали, что ЦСКА — один из лидеров, что будет давление, будут моменты у наших ворот», — добавил Гончаренко.

Игра пятого тура на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась в основное время со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались футболисты екатеринбургского клуба.

ЦСКА с десятью очками занимает второе место в таблице, «Урал» с 12 баллами расположился на первой строчке.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат матча пятого тура группового этапа Кубка России по футболу с «Уралом».