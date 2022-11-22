Федотов — о поражении от «Урала»: ЦСКА ничего не позволил сделать сопернику

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат матча пятого тура группового этапа Кубка России по футболу с екатеринбургским «Уралом».

«Ничего не сломалось. Думаю, мы сопернику ничего не позволили сделать, кроме дальних ударов в трибуны. Наш вратарь не вступал в игру. Игра пойдёт в позитив, было предостаточно предпосылок попасть в ворота и забить гол. Мы его забили, но, к сожалению, его не засчитали», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

При этом Федотов признался, что на серию пенальти у него не было соблазна выпустить Игоря Акинфеева.

«Сложно быстро разогреться в этих условиях, нет смысла рисковать. Влад себя проявил. Надо отдать должное бьющим, они качественно исполняли удары», — добавил тренер.

ЦСКА проиграл «Уралу» (0:1) по пенальти в матче группового этапа Кубка России по футболу.

Ранее нападающий ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов рассказал о своём самочувствии.