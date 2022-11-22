Узнать больше

Федотов — о поражении от «Урала»: ЦСКА ничего не позволил сделать сопернику

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат матча пятого тура группового этапа Кубка России по футболу с екатеринбургским «Уралом».
Федотов — о поражении от «Урала»: ЦСКА ничего не позволил сделать сопернику
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Ничего не сломалось. Думаю, мы сопернику ничего не позволили сделать, кроме дальних ударов в трибуны. Наш вратарь не вступал в игру. Игра пойдёт в позитив, было предостаточно предпосылок попасть в ворота и забить гол. Мы его забили, но, к сожалению, его не засчитали», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

При этом Федотов признался, что на серию пенальти у него не было соблазна выпустить Игоря Акинфеева.

«Сложно быстро разогреться в этих условиях, нет смысла рисковать. Влад себя проявил. Надо отдать должное бьющим, они качественно исполняли удары», — добавил тренер.

ЦСКА проиграл «Уралу» (0:1) по пенальти в матче группового этапа Кубка России по футболу.

Ранее нападающий ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов рассказал о своём самочувствии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить