Федотов — о поражении от «Урала»: ЦСКА ничего не позволил сделать сопернику
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«Ничего не сломалось. Думаю, мы сопернику ничего не позволили сделать, кроме дальних ударов в трибуны. Наш вратарь не вступал в игру. Игра пойдёт в позитив, было предостаточно предпосылок попасть в ворота и забить гол. Мы его забили, но, к сожалению, его не засчитали», — цитирует Федотова «Матч ТВ».
При этом Федотов признался, что на серию пенальти у него не было соблазна выпустить Игоря Акинфеева.
«Сложно быстро разогреться в этих условиях, нет смысла рисковать. Влад себя проявил. Надо отдать должное бьющим, они качественно исполняли удары», — добавил тренер.
ЦСКА проиграл «Уралу» (0:1) по пенальти в матче группового этапа Кубка России по футболу.
Ранее нападающий ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов рассказал о своём самочувствии.