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Причиной смерти бобслеиста Банькова стало онкологическое заболевание

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Кристина Антонова, личный тренер члена сборной России по бобслею Максима Банькова, рассказала о причинах смерти 24-летнего спортсмена.
Причиной смерти бобслеиста Банькова стало онкологическое заболевание
  • Gettyimages.ru
  • © Tobias Arhelger / EyeEm

«Заключение патологоанатомов после вскрытия я ещё не видела, но, по предварительной информации, у спортсмена была обнаружена стремительно развивавшаяся лимфома», — цитирует Антонову ТАСС.

По её словам, это был последний диагноз в больнице, который оставался под вопросом.

«Максим сгорел за месяц», — добавила Антонова.

23 ноября стало известно, что Баньков скончался в больнице от тяжёлой болезни. 

Напомним, что Баньков являлся членом сборной России по бобслею. В настоящий момент российские спортсмены отстранены от международных турниров.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев выразил соболезнования семье Александра Горшкова.

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