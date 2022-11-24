Причиной смерти бобслеиста Банькова стало онкологическое заболевание
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«Заключение патологоанатомов после вскрытия я ещё не видела, но, по предварительной информации, у спортсмена была обнаружена стремительно развивавшаяся лимфома», — цитирует Антонову ТАСС.
По её словам, это был последний диагноз в больнице, который оставался под вопросом.
«Максим сгорел за месяц», — добавила Антонова.
23 ноября стало известно, что Баньков скончался в больнице от тяжёлой болезни.
Напомним, что Баньков являлся членом сборной России по бобслею. В настоящий момент российские спортсмены отстранены от международных турниров.
Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев выразил соболезнования семье Александра Горшкова.