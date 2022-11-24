Причиной смерти бобслеиста Банькова стало онкологическое заболевание

Кристина Антонова, личный тренер члена сборной России по бобслею Максима Банькова, рассказала о причинах смерти 24-летнего спортсмена.

«Заключение патологоанатомов после вскрытия я ещё не видела, но, по предварительной информации, у спортсмена была обнаружена стремительно развивавшаяся лимфома», — цитирует Антонову ТАСС.

По её словам, это был последний диагноз в больнице, который оставался под вопросом.

«Максим сгорел за месяц», — добавила Антонова.

23 ноября стало известно, что Баньков скончался в больнице от тяжёлой болезни.

Напомним, что Баньков являлся членом сборной России по бобслею. В настоящий момент российские спортсмены отстранены от международных турниров.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев выразил соболезнования семье Александра Горшкова.