FIS отложила старт Кубка мира по сноуборду из-за нехватки снега в Италии

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о переносе первого этапа Кубка мира по сноуборду в Ливиньо (Италия).

Причиной переноса стало недостаточное количество снега для проведения соревнований. Этап Кубка мира должен был пройти 3 и 4 декабря. Теперь он состоится в марте 2023 года.

В совете FIS продлили отстранение российских сноубордистов на сезон-2022/23.

Ранее Елена Вяльбе рассказала, что скандинавские страны откажут во въезде российским спортсменам, даже если их допустят к международным соревнованиям.