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FIS отложила старт Кубка мира по сноуборду из-за нехватки снега в Италии

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о переносе первого этапа Кубка мира по сноуборду в Ливиньо (Италия).
FIS отложила старт Кубка мира по сноуборду из-за нехватки снега в Италии
  • Gettyimages.ru
  • © Christoph Jorda

Причиной переноса стало недостаточное количество снега для проведения соревнований. Этап Кубка мира должен был пройти 3 и 4 декабря. Теперь он состоится в марте 2023 года.

В совете FIS продлили отстранение российских сноубордистов на сезон-2022/23.

Ранее Елена Вяльбе рассказала, что скандинавские страны откажут во въезде российским спортсменам, даже если их допустят к международным соревнованиям.

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