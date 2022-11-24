Глейзер: Роналду — великий игрок «Манчестер Юнайтед»
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«Это великий игрок «Манчестер Юнайтед». Я ценю всё, что он сделал для клуба, и желаю ему удачи в будущем», — цитирует Глейзера Sky Sports.
22 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду. Перед началом мундиаля игрок дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага.
Ранее полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш заявил, что не общался с Роналду по поводу разрыва контракта с МЮ.