Глейзер: Роналду — великий игрок «Манчестер Юнайтед»

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер прокомментировал уход из команды нападающего Криштиану Роналду.

«Это великий игрок «Манчестер Юнайтед». Я ценю всё, что он сделал для клуба, и желаю ему удачи в будущем», — цитирует Глейзера Sky Sports.

22 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду. Перед началом мундиаля игрок дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага.

Ранее полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш заявил, что не общался с Роналду по поводу разрыва контракта с МЮ.