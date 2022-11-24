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Зуева: Ханю — последователь Такахаси

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Известный тренер по фигурному катанию Марина Зуева высказалась о японце Юдзуру Ханю, который выступил на трёх Олимпиадах.
Зуева: Ханю — последователь Такахаси
  • AP
  • © Jae C. Hong

«Как и Такахаси. Просто Дайсуке был первым, кто завоевал олимпийскую медаль для Японии, кто выиграл чемпионат мира, кто принёс большую славу стране и огромную популярность японскому фигурному катанию. Юдзуру в этом контексте — последователь. Он может быть сильнее, титулованнее, прекраснее во всех отношениях, но всё равно в сознании огромного числа людей он второй после Такахаси. А первый — он всегда первый», — сказала Зуева в интервью RT.

Ранее Марина Зуева объяснила, почему танцевальная пара Дайсуке Такахаси — Кана Мурамото выбрала в новом сезоне программу в латиноамериканском стиле.

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