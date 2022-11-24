Зуева о программе Такахаси и Мурамото: латина — это всегда игра мужчины и женщины

Известный тренер по фигурному катанию Марина Зуева объяснила, почему танцевальная пара Дайсуке Такахаси — Кана Мурамото выбрала в новом сезоне программу в латиноамериканском стиле.

«В определённом смысле латина противоречит традиционному японскому воспитанию, культуре. Поэтому я и поставила короткий танец в стиле «техно», чтобы фигуристам было комфортнее психологически, чтобы они могли проявить свои лучшие качества: и Кана, и Дайсуке очень резкие, скоростные. Ну и чтобы отличаться от остальных. Опять работаем на контрасте, короче», — сказала Зуева в интервью RT.

Она также объяснила, в чём заключается основная сложность латины.

«В ритме. Это очень специфичная вещь. Не темп, а именно ритм. Тем более что ритмы в латине чередуются. Плюс взаимоотношения партнёров. В каком бы стиле ни был поставлен танец, латина — это всегда игра мужчины и женщины. Не все умеют это показать», — добавила тренер.

Ранее Зуева объяснила, почему Такахаси и Мурамото продолжают карьеру.