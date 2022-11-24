Зуева о программе Такахаси и Мурамото: латина — это всегда игра мужчины и женщины
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«В определённом смысле латина противоречит традиционному японскому воспитанию, культуре. Поэтому я и поставила короткий танец в стиле «техно», чтобы фигуристам было комфортнее психологически, чтобы они могли проявить свои лучшие качества: и Кана, и Дайсуке очень резкие, скоростные. Ну и чтобы отличаться от остальных. Опять работаем на контрасте, короче», — сказала Зуева в интервью RT.
Она также объяснила, в чём заключается основная сложность латины.
«В ритме. Это очень специфичная вещь. Не темп, а именно ритм. Тем более что ритмы в латине чередуются. Плюс взаимоотношения партнёров. В каком бы стиле ни был поставлен танец, латина — это всегда игра мужчины и женщины. Не все умеют это показать», — добавила тренер.
Ранее Зуева объяснила, почему Такахаси и Мурамото продолжают карьеру.