Зуева объяснила, почему Такахаси и Мурамото продолжают карьеру

Известный тренер по фигурному катанию Марина Зуева рассказала, почему Дайсуке Такахаси и Кана Мурамото продолжили соревноваться после олимпийского сезона.

«Не то чтобы уговаривала, мы обсуждали этот вопрос. И совместно приняли решение на половине пути не останавливаться. Тем более когда есть и пространство для того, чтобы улучшить собственное катание, и время, позволяющее это сделать. Второй аргумент в пользу этого решения — чемпионат мира, который пройдёт в следующем году в Сайтаме. Это хорошо не только для самих фигуристов, но и для страны. В Японии сейчас очень сильно вырос интерес к танцам на льду, этим видом занимается много детей, и впервые в истории японская пара (Нао Кида — Масая Морита. — RT), которую тренирует моя бывшая спортсменка Кэти Рид, стала третьей на этапе юниорского Гран-при», — рассказала Зуева в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Артемьева и Брюханов выиграли юниорскую короткую программу на этапе Гран-при России в Перми.