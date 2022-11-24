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Зуева объяснила, почему Такахаси и Мурамото продолжают карьеру

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Известный тренер по фигурному катанию Марина Зуева рассказала, почему Дайсуке Такахаси и Кана Мурамото продолжили соревноваться после олимпийского сезона.
Зуева объяснила, почему Такахаси и Мурамото продолжают карьеру
  • Gettyimages.ru
  • © Atsushi Tomura - International Skating Union

«Не то чтобы уговаривала, мы обсуждали этот вопрос. И совместно приняли решение на половине пути не останавливаться. Тем более когда есть и пространство для того, чтобы улучшить собственное катание, и время, позволяющее это сделать. Второй аргумент в пользу этого решения — чемпионат мира, который пройдёт в следующем году в Сайтаме. Это хорошо не только для самих фигуристов, но и для страны. В Японии сейчас очень сильно вырос интерес к танцам на льду, этим видом занимается много детей, и впервые в истории японская пара (Нао Кида — Масая Морита. — RT), которую тренирует моя бывшая спортсменка Кэти Рид, стала третьей на этапе юниорского Гран-при», — рассказала Зуева в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Артемьева и Брюханов выиграли юниорскую короткую программу на этапе Гран-при России в Перми. 

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