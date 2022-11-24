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Овечкин: «Вашингтон» был в сложной ситуации, но мы поборолись и набрали два очка

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерз».
Овечкин: «Вашингтон» был в сложной ситуации, но мы поборолись и набрали два очка
  • AP
  • © Nick Wass

«Это важные два очка. Мы были в сложной ситуации, но мы поборолись и набрали два очка», — сказал Овечкин после матча.

Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу столичного клуба. Победный гол забил Александр Овечкин. Он стал первым игроком в истории НХЛ, 25 раз отличившимся в овертайме.

Ранее сообщалось, что шайба и передача Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» крупно победить «Виннипег».

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