Овечкин: «Вашингтон» был в сложной ситуации, но мы поборолись и набрали два очка

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерз».

«Это важные два очка. Мы были в сложной ситуации, но мы поборолись и набрали два очка», — сказал Овечкин после матча.

Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу столичного клуба. Победный гол забил Александр Овечкин. Он стал первым игроком в истории НХЛ, 25 раз отличившимся в овертайме.

Ранее сообщалось, что шайба и передача Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» крупно победить «Виннипег».