Овечкин: «Вашингтон» был в сложной ситуации, но мы поборолись и набрали два очка
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«Это важные два очка. Мы были в сложной ситуации, но мы поборолись и набрали два очка», — сказал Овечкин после матча.
Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу столичного клуба. Победный гол забил Александр Овечкин. Он стал первым игроком в истории НХЛ, 25 раз отличившимся в овертайме.
Ранее сообщалось, что шайба и передача Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» крупно победить «Виннипег».