Юрлова-Перхт: мне как человеку отстранение атлетов непонятно, а как спортсмену — обидно

Чемпионка мира 2015 года по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Я понимаю, что ситуация непростая, но если мы берём какие-то вехи истории, то во время олимпиад даже останавливались военные конфликты. Все спортсмены, представляющие враждующие стороны, принимали участие в соревнованиях. Что происходит сейчас, я, к сожалению, понять не могу, потому что я далека от политики. Мне как человеку это непонятно, а как спортсмену — обидно», — цитирует Юрлову-Перхт «Чемпионат».

В марте 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Кроме того, организация объявила о решении приостановить членство Союза биатлонистов России.

30 сентября глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее тренер сборной России по биатлону Артём Истомин поделился мнением об уровне развития вида спорта в стране.