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Радченко считает хавбека «Сочи» Кравцова лучшим игроком года

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Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов является настоящим открытием Российской премьер-лиги (РПЛ).
Радченко считает хавбека «Сочи» Кравцова лучшим игроком года
  • РИА Новости

«Назвал бы лучшим игроком года Кирилла Кравцова. Он неожиданно хорошо вписался в игру «Сочи». Видно, что Кирилл мощный игрок, неплохо действует в опорной зоне. Это открытие чемпионата», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

20-летний футболист вошёл в список номинантов на премию лучшему молодому футболисту России — «Первая пятёрка». Победитель премии определится по итогам голосования.

Действующим обладателем «Первой пятёрки» является полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

Ранее Радченко предположил, почему Артём Дзюба получал мало игрового времени в турецком «Адана Демирспор».

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