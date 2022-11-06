Радченко: не знаю, пригодится ли Дзюба ещё кому‑нибудь в Европе

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко предположил, почему Артём Дзюба получал мало игрового времени в турецком «Адана Демирспор».

«Уверен, Артём сделал всё возможное, чтобы как‑то выиграть конкуренцию, забивать. Но такова футбольная жизнь. Что‑то мешало, возможно. Не знаю, пригодится ли он ещё кому‑нибудь в Европе», — цитирует Радченко «Матч ТВ».

По его мнению, Дзюбе нужно вернуться в Российскую премьер-лигу, потому что без него скучно.

По информации СМИ, 34-летний российский форвард расторг контракт с «Адана Демирспор».

Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор, заключённый по схеме «1 + 1», был рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор».