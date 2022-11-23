В «Крыльях Советов» считают, что туман не мешал футболистам во время матча со «Спартаком»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказал мнение, что туман во время матча пятого тура группового этапа Кубка России между самарским клубом и «Спартаком» не мешал игрокам и арбитрам.

«Картинки по телевизору и возле поля совсем разнятся, поэтому туман никому не мешал, поле было в идеальном состоянии, туман не мешал ни арбитрам, ни футболистам, поэтому никаких проблем с этим не было», — приводит слова Корниленко ТАСС.

Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счётом 2:1.

«Крылья» набрали девять очков и поднялись на второе место в турнирной таблице группы B. «Спартак» с 12 очками расположился на первой строчке.

Ранее полузащитник сборной России и «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» в Кубке России.