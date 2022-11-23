В «Крыльях Советов» считают, что туман не мешал футболистам во время матча со «Спартаком»
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«Картинки по телевизору и возле поля совсем разнятся, поэтому туман никому не мешал, поле было в идеальном состоянии, туман не мешал ни арбитрам, ни футболистам, поэтому никаких проблем с этим не было», — приводит слова Корниленко ТАСС.
Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счётом 2:1.
«Крылья» набрали девять очков и поднялись на второе место в турнирной таблице группы B. «Спартак» с 12 очками расположился на первой строчке.
Ранее полузащитник сборной России и «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» в Кубке России.