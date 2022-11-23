Пиняев: мы, футболисты, должны уметь играть в любых погодных условиях

Полузащитник сборной России и «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» в Кубке России.

«Такой туман — что-то необычное для нас. Поле было не совсем видно. Но ещё раз: плохому танцору сами знаете, что мешает. Мы, футболисты, должны уметь играть в любых погодных условиях», — цитирует Пиняева «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счётом 2:1.

«Крылья» набрали девять очков и поднялись на второе место в турнирной таблице группы B. «Спартак» с 12 очками расположился на первой строчке.

Ранее Абаскаль признался, что из-за тумана плохо видел игру «Спартака» с «Крыльями Советов».