Узнать больше

Пиняев: мы, футболисты, должны уметь играть в любых погодных условиях

Короткая ссылка
Полузащитник сборной России и «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» в Кубке России.
Пиняев: мы, футболисты, должны уметь играть в любых погодных условиях
  • РИА Новости

«Такой туман — что-то необычное для нас. Поле было не совсем видно. Но ещё раз: плохому танцору сами знаете, что мешает. Мы, футболисты, должны уметь играть в любых погодных условиях», — цитирует Пиняева «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счётом 2:1.

«Крылья» набрали девять очков и поднялись на второе место в турнирной таблице группы B. «Спартак» с 12 очками расположился на первой строчке.

Ранее Абаскаль признался, что из-за тумана плохо видел игру «Спартака» с «Крыльями Советов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить