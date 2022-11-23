Абаскаль признался, что из-за тумана плохо видел игру «Спартака» с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что плохо видел матч Кубка России с «Крыльями Советов», и признался, что ему предстоит операция по коррекции зрения.

«Для меня это было очень сложно. Я не видел всю игру. К счастью, мне скоро предстоит операция на глазах, я буду видеть лучше. Если серьёзно, ситуация была одинакова для всех», — цитирует Абаскаля «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счётом 2:1.

«Крылья» набрали девять очков и поднялись на второе место в турнирной таблице группы B. «Спартак» с 12 очками расположился на первой строчке.

Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о поражении «Спартака» в матче с «Крыльями Советов».