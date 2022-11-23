Кавазашвили — о поражении «Спартака»: надеюсь, в Санкт-Петербурге они покажут полезную игру
- РИА Новости
«Очень расстроен. Единственная надежда на то, что в Петербурге наши покажут полезную игру. Красно-белые должны компенсировать потерянные в этой игре очки», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».
Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счётом 2:1.
«Крылья» набрали девять очков и поднялись на второе место в турнирной таблице группы B. «Спартак» с 12 очками расположился на первой строчке.
Ранее главный тренер «Спартака» высказался о поражении своей команды в матче с «Крыльями Советов».