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Кавазашвили — о поражении «Спартака»: надеюсь, в Санкт-Петербурге они покажут полезную игру

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о поражении «Спартака» в матче Кубка России с «Крыльями Советов».
Кавазашвили — о поражении «Спартака»: надеюсь, в Санкт-Петербурге они покажут полезную игру
  • РИА Новости

«Очень расстроен. Единственная надежда на то, что в Петербурге наши покажут полезную игру. Красно-белые должны компенсировать потерянные в этой игре очки», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счётом 2:1.

«Крылья» набрали девять очков и поднялись на второе место в турнирной таблице группы B. «Спартак» с 12 очками расположился на первой строчке.

Ранее главный тренер «Спартака» высказался о поражении своей команды в матче с «Крыльями Советов».

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