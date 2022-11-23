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Абаскаль высказался о поражении «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» в Кубке России

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Главный тренер «Спартака» высказался о поражении своей команды в матче Кубка России с «Крыльями Советов».
Абаскаль высказался о поражении «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» в Кубке России
  • Gettyimages.ru

«По этому матчу всё просто — это был тест на зрелость, который мы не прошли. Это большой урок на будущее. Мы могли выполнить цель и выйти из группы с первого места, но нам это не удалось», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Александр Коваленко (74-я минута), Сергей Пиняев (75-я).

У гостей гол на счету Никиты Чернова (56-я).

Таким образом, «Крылья Советов» набрали девять очков и поднялись на второе место в турнирной таблице группы B. «Спартак» с 12 очками расположился на первой строчке.

Ранее Абаскаль провёл встречу с тренерским штабом академии «Спартака».

 

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