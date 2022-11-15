Узнать больше

Абаскаль провёл встречу с тренерским штабом академии «Спартака»

Короткая ссылка
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль посетил клубную академию красно-белых.
Абаскаль провёл встречу с тренерским штабом академии «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

33-летний специалист общался с тренерским штабом академии, а также рассказал о своём опыте работы с детскими и молодёжными командами в Испании и Италии, сообщает пресс-служба столичного клуба.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков в 17 матчах.

Ранее комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Спартака» под руководством Абаскаля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить