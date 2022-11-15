Абаскаль провёл встречу с тренерским штабом академии «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль посетил клубную академию красно-белых.

33-летний специалист общался с тренерским штабом академии, а также рассказал о своём опыте работы с детскими и молодёжными командами в Испании и Италии, сообщает пресс-служба столичного клуба.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков в 17 матчах.

Ранее комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Спартака» под руководством Абаскаля.