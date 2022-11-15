Абаскаль провёл встречу с тренерским штабом академии «Спартака»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
33-летний специалист общался с тренерским штабом академии, а также рассказал о своём опыте работы с детскими и молодёжными командами в Испании и Италии, сообщает пресс-служба столичного клуба.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков в 17 матчах.
Ранее комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Спартака» под руководством Абаскаля.