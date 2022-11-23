Голы Коваленко и Пиняева принесли «Крыльям» победу над «Спартаком» в Кубке России

«Крылья Советов» одержали победу над «Спартаком» в матче пятого тура группового этапа Кубка России.

Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Александр Коваленко (74-я минута), Сергей Пиняев (75-я).

У гостей гол на счету Никиты Чернова (56-я).

Таким образом, «Крылья Советов» набрали девять очков и поднялись на второе место в турнирной таблице группы B. «Спартак» с 12 очками расположился на первой строчке.

Ранее «Оренбург» обыграл «Ростов» в матче Кубка России.