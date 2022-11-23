«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче Кубка России

«Оренбург» одержал победу над «Ростовом» в матче пятого тура группового этапа Кубка России.

Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 4:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающие Брайан Мансилья и Владимир Сычевой, а также полузащитник Габриэль Флорентин.

У гостей голы на счету хавбеков Хорена Байрамяна и Степана Мельникова. Ещё один мяч в свои ворота забил защитник Виктор Мелёхин.

Таким образом, «Оренбург» набрал восемь очков и поднялся на первое место в турнирной таблице группы C. «Ростов» с шестью очками опустился на последнюю, четвёртую строчку.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Уралу» в матче Кубка России.