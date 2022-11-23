«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче Кубка России
- РИА Новости
Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 4:2.
В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающие Брайан Мансилья и Владимир Сычевой, а также полузащитник Габриэль Флорентин.
У гостей голы на счету хавбеков Хорена Байрамяна и Степана Мельникова. Ещё один мяч в свои ворота забил защитник Виктор Мелёхин.
Таким образом, «Оренбург» набрал восемь очков и поднялся на первое место в турнирной таблице группы C. «Ростов» с шестью очками опустился на последнюю, четвёртую строчку.
Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Уралу» в матче Кубка России.