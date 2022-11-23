Мартинес — о поражении Аргентины от Саудовской Аравии: морально это очень больно

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал поражение от Саудовской Аравии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Очень болезненное поражение, но если мы хотим стать чемпионом мира, должны двигаться дальше. Морально это очень больно, но мы должны продолжать», — приводит слова Мартинеса TyC Sports.

Вратарь отметил, что у сборной Аргентины впереди ещё два матча.

«Мы проиграли на чемпионате мира после 36 матчей без поражений. Теперь у нас впереди два финала», — сказал он.

После первого тура группового этапа Аргентина с нулём очков располагается на последней строчке в турнирной таблице группы C. Саудовская Аравия набрала три очка и занимает первое место.

Ранее сообщалось, что болельщики сборной Саудовской Аравии помешали южнокорейскому журналисту вести прямой эфир после матча ЧМ-2022 в Катаре с командой Аргентины.