Болельщики Саудовской Аравии помешали журналисту вести эфир на ЧМ-2022

Болельщики сборной Саудовской Аравии помешали южнокорейскому журналисту вести прямой эфир после матча чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Аргентины.

Журналист из Южной Кореи вёл прямой эфир после встречи, но болельщики Саудовской Аравии прерывали его, задавая вопросы: «Где Месси?»

22 ноября в игре первого тура группового этапа чемпионата мира Саудовская Аравия одержала победу над Аргентиной со счётом 2:1. 37-летний аргентинец забил единственный мяч аргентинской команды.

После первого тура группового этапа Саудовская Аравия набрала три очка и занимает первое место в группе C. Аргентина с нулём очков располагается на последней, четвёртой строчке.

Ранее Международная федерация футбола объявила о начале дисциплинарного расследования поведения болельщиков сборной Эквадора во время матча открытия ЧМ-2022 с командой Катара.