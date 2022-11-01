ФИФА рассмотрит гомофобные кричалки болельщиков сборной Эквадора в матче ЧМ-2022 с Катаром
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о начале дисциплинарного расследования поведения болельщиков сборной Эквадора во время матча открытия чемпионата мира 2022 года с командой Катара.
«Дисциплинарный комитет ФИФА возбудил дело в отношении Эквадорской федерации футбола из-за кричалок болельщиков сборной Эквадора», — говорится в заявлении на официальном сайте ФИФА.
Во время прошедшей встречи, которая состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре, эквадорские болельщики исполняли гомофобные кричалки.
Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Эквадора. В группе А также выступают команды Нидерландов и Сенегала.
ЧМ-2022 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.
Ранее ФИФА ответила на подозрения в умышленном сокрытии массового ухода болельщиков с матча ЧМ-2022 в Катаре.