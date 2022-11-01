ФИФА ответила на подозрения в умышленном сокрытии массового ухода фанатов с матча ЧМ

В Международной федерации футбола (ФИФА) отреагировали на подозрения в умышленном сокрытии массового ухода фанатов с матча чемпионата мира в Катаре.

«ФИФА стремится показать честное и всестороннее освещение происходящего на поле, дополняя это изображением болельщиков на трибунах», — говорится в сообщении ФИФА на NRK.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее Леон Горецка раскритиковал ФИФА за запрет радужных повязок на ЧМ-2022.